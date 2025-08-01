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01 августа 2025 в 05:20

Адвокат раскрыла, что нужно в первую очередь делать женщине при разводе

Адвокат Скрипцова: при разводе женщина должна подать на алименты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При разводе женщине в первую очередь необходимо подать на алименты, чтобы защитить финансовые интересы детей, заявила NEWS.ru адвокат Елена Скрипцова. По ее словам, это не просто формальность, а законное право ребенка на содержание обоими родителями, независимо от их семейного статуса.

Алименты — это не подачка, а законная обязанность родителя. Согласно Семейному кодексу РФ, оба родителя должны содержать своих детей, независимо от семейного статуса и раздельного проживания. Очень часто при обращении за правовой консультацией мама не хочет взыскивать алименты. Даже если бывший муж и так помогает, устные договоренности ненадежны, он может потерять работу, жениться повторно, передумать. Без судебного решения или нотариального соглашения взыскать задолженность сложно, — пояснила Скрипцова.

Она отметила, что даже если женщина сама хорошо зарабатывает, ребенок имеет право на поддержку от обоих родителей. По ее словам, при наличии судебного решения или нотариального соглашения можно применять меры принудительного взыскания, включая ограничение водительских прав и запрет на выезд за границу.

Даже если женщина сама хорошо зарабатывает, ребенок имеет право на поддержку от обоих родителей, в том числе в виде алиментов. Отказываясь от них, мать лишает детей части законных средств. Если алименты не выплачиваются по решению суда или соглашению о содержании детей, можно накапливать долг, который взыщут в принудительном порядке, использовать неуплату для ограничения водительских прав, запрета выезда за границу, в некоторых случаях — ограничить и даже лишить родительских прав, — резюмировала Скрипцова.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что российское законодательство предусматривает широкий перечень доходов, с которых могут удерживаться алименты, включая проценты по банковским вкладам. По его словам, это позволяет максимально защитить интересы детей и обеспечить их достойное содержание.

алименты
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