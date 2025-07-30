Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 05:00

Составлен неочевидный перечень доходов, с которых можно взыскать алименты

Депутат Чаплин: взыскать алименты можно с процентов по банковским вкладам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российское законодательство предусматривает широкий перечень доходов, с которых могут удерживаться алименты, включая проценты по банковским вкладам, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, это позволяет максимально защитить интересы детей и обеспечить их достойное содержание.

Законодательство РФ предусматривает широкий перечень доходов, с которых могут удерживаться алиментные платежи, что позволяет максимально защитить интересы детей. Согласно постановлению правительства, в перечень входят практически все виды выплат: от пенсий и стипендий до доходов от предпринимательской деятельности и процентов по банковским вкладам. Даже если плательщик работает на себя и не имеет официального работодателя, он обязан выплачивать алименты со своего дохода, — пояснил Чаплин.

Депутат также обратил внимание на то, что алименты можно взыскать с доходов от аренды имущества и даже с налоговых вычетов. Он призвал получателей алиментов активно отстаивать свои права и обращаться в суд или к судебным приставам для проверки всех возможных источников дохода плательщика.

Многие забывают, что сдача квартиры внаем также является источником дохода, с которого должны удерживаться алименты. Это касается как официально зарегистрированных доходов, так и неофициальных. Возврат НДФЛ при использовании имущественных или социальных вычетов также подпадает под алиментные обязательства. Для реализации своих прав получателям алиментов рекомендуется обращаться в службу судебных приставов или в суд с требованием проверить все возможные источники доходов плательщика, включая банковские вклады, доходы от ценных бумаг и другие финансовые операции, — резюмировал Чаплин.

Ранее адвокат Виктория Шабанова заявила, что жена не сможет оставить мужчину без денег и имущества после развода, так как, согласно Семейному кодексу РФ, совместно нажитое имущество делится пополам. По ее словам, исключения составляют подарки и наследство. Она уточнила, что назначить бывшему мужу алименты получится только в том случае, если дети остались жить с матерью.

алименты
суды
доходы
вклады
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эвакуация жителей происходит в Северо-Курильске из-за землетрясения
Семейную пару приговорили к сроку за видеосъемку военных объектов
Адвокат ответила, могут ли одинокие женщины усыновлять детей
Появилась информация о пострадавших при землетрясении на Камчатке
Составлен неочевидный перечень доходов, с которых можно взыскать алименты
Работает или нет — вот в чем вопрос: как проверить термостат на машине
Конституционный суд уточнил порядок расчета платы за вывоз мусора
Появились кадры поврежденного из-за землетрясения детсада на Камчатке
Юрист раскрыла дедлайн раздела имущества при разводе
Землетрясение на Камчатке 30 июля: что известно, какие разрушения
Землетрясение на Камчатке спровоцировало сильное цунами
Рухнувшие доходы, замужество, новый проект: где сейчас Настя Ивлеева
Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано на Камчатке
Общественники решили помешать мобилизации на Украине через Telegram
Стало известно, зачем бойцы мексиканских наркокартелей вступают в ВСУ
В Узбекистане найдена убитой известная певица
Щуп — ваш помощник: как проверить масло в машине
Русофоб из США Грэм терпит фиаско. Американцы взяли пример с РФ и топят его
За вами следят? Как проверить прослушку на телефоне
Гендиректор Роскосмоса посетил Центр управления полетами в Хьюстоне
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.