Составлен неочевидный перечень доходов, с которых можно взыскать алименты Депутат Чаплин: взыскать алименты можно с процентов по банковским вкладам

Российское законодательство предусматривает широкий перечень доходов, с которых могут удерживаться алименты, включая проценты по банковским вкладам, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, это позволяет максимально защитить интересы детей и обеспечить их достойное содержание.

Законодательство РФ предусматривает широкий перечень доходов, с которых могут удерживаться алиментные платежи, что позволяет максимально защитить интересы детей. Согласно постановлению правительства, в перечень входят практически все виды выплат: от пенсий и стипендий до доходов от предпринимательской деятельности и процентов по банковским вкладам. Даже если плательщик работает на себя и не имеет официального работодателя, он обязан выплачивать алименты со своего дохода, — пояснил Чаплин.

Депутат также обратил внимание на то, что алименты можно взыскать с доходов от аренды имущества и даже с налоговых вычетов. Он призвал получателей алиментов активно отстаивать свои права и обращаться в суд или к судебным приставам для проверки всех возможных источников дохода плательщика.

Многие забывают, что сдача квартиры внаем также является источником дохода, с которого должны удерживаться алименты. Это касается как официально зарегистрированных доходов, так и неофициальных. Возврат НДФЛ при использовании имущественных или социальных вычетов также подпадает под алиментные обязательства. Для реализации своих прав получателям алиментов рекомендуется обращаться в службу судебных приставов или в суд с требованием проверить все возможные источники доходов плательщика, включая банковские вклады, доходы от ценных бумаг и другие финансовые операции, — резюмировал Чаплин.

Ранее адвокат Виктория Шабанова заявила, что жена не сможет оставить мужчину без денег и имущества после развода, так как, согласно Семейному кодексу РФ, совместно нажитое имущество делится пополам. По ее словам, исключения составляют подарки и наследство. Она уточнила, что назначить бывшему мужу алименты получится только в том случае, если дети остались жить с матерью.