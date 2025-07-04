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04 июля 2025 в 04:20

Адвокат ответила, возможно ли оставить мужа без копейки при разводе

Адвокат Шабанова: оставить мужчину без копейки при разводе не получится

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жена не сможет оставить мужчину без денег и имущества после развода, так как, согласно Семейному кодексу РФ, совместно нажитое имущество делится пополам, заявила NEWS.ru адвокат Виктория Шабанова. По ее словам, исключения составляют подарки и наследство.

Миф о тотальной беззащитности и автоматическом «раздевании мужчин как липку» при разводе не соответствует действительности. Закон стоит на принципах равенства и справедливости. Согласно ст. 39 СК РФ, все совместно нажитое в браке имущество делится пополам, независимо от того, работал ли муж или жена на момент приобретения такого имущества. Есть исключения из правил, например если какое-то имущество было подарено вашему благоверному или досталось ему в наследство, тогда, как бы ни хотелось, разделить поровну не получится, — сказала Шабанова.

Она уточнила, что назначить бывшему мужу алименты получится только в том случае, если дети остались жить с матерью. При этом, по словам адвоката, иногда ситуация складывается иначе.

Прежде чем подавать на развод и во избежание остаться ни с чем, необходимо накануне хотя бы обратиться к юристу. Реально оценить имущество и понять его стоимость на фактический момент, — добавила Шабанова.

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко выступил с инициативой закрепить в законодательстве обязательную медиацию для супругов, решивших развестись. По его словам, эта история достойна поддержки.

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