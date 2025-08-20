Экономист рассказала, от чего зависит финансовое счастье россиян

Главный фактор ощущения счастья для россиян – сравнение с другими, рассказала экономист, эксперт национального центра финансовой грамотности Ольга Чурилова. В беседе с «Радио 1» она добавила, что большое значение при этом имеет регион проживания.

Если у нас в сельской местности люди, которые получают небольшие зарплаты, то их соседи будут равняться на них. Если мы возьмем крупный город, то здесь больше возможностей увидеть какие-то дорогие машины, одежду, еще что-то. И сразу происходит социальное сравнение, хочется лучше и лучше, — рассказала она.

Ранее опрос, проведенный Аналитическим центром ВЦИОМ показал, что жителям России в среднем нужно 226 921 рубль в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Это в два раза больше, чем сумма желаемого дохода восемь лет назад. Так, в 2017 году россиянам для счастья нужно было 109 472 рубля. Опрос проводился 12 июля среди 1,6 тысячи респондентов.