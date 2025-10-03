Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 11:02

В России выпустят монету в честь работников промышленности

Банк России выпустит памятную монету 10 рублей с надписью «Человек труда»

Фото: Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Банк России выпустит памятную монету 10 рублей с надписью «Человек труда», сообщила пресс-служба регулятора. Ее посвятят работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Банк России 6 октября 2025 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей «Работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», — говорится в сообщении.

На лицевой стороне монеты будет представлены надписи «Банк России» и «10 рублей», а также будут изображены ветви лавра и дуба. На оборотной стороне можно будет увидеть работницу сельского хозяйства, колосья, механизатор и надпись «Человек труда».

30 сентября Центробанк России выпустил в обращение инвестиционные золотые монеты с Георгием Победоносцем. Речь идет о деньгах номиналом 100 и 200 рублей, они будут изготовлены из металла 999-й пробы.

До этого Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвященную 150-летию тенниса в стране. Номинал монеты составит три рубля, а тираж — три тысячи экземпляров.

Россия
Банк России
монеты
деньги
