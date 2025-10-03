Кинолог рассказал, как правильно выбрать лежанку для собаки Кинолог Голубев: лежанку для собаки надо выбирать по показателям для здоровья

Лучше подбирать лежанку для собаки исходя из показателей ее здоровья, заявил «Радио 1» кинолог Владимир Голубев. В этом вопросе он призвал не пытаться сэкономить.

Хозяевам следует подбирать модели лежанок с запасом, чтобы их питомец мог спокойно вытянуться, подчеркнул Голубев. Можно рассмотреть как мягкий домик, так и классическую лежанку-подушку. По его словам, это зависит от индивидуальных особенностей животного.

Питомцам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата не подойдут классические модели. Им лучше приобрести ортопедическую лежанку с эффектом памяти. Перед покупкой важно проконсультироваться с ветврачом, добавил специалист.

