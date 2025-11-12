Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 11:52

Зоозащитник рассказал, как спасти собаку от догхантеров и похитителей

Зоозащитник Горячев призвал не оставлять собаку одну в общественных местах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Не следует оставлять собаку одну в общественных местах даже на пару минут, а также сообщать незнакомцам подробности о ней, заявил ОТР зоозащитник Кирилл Горячев. Лучше не публиковать информацию о питомце и купить для прогулок ошейник с GPS-трекером. Эти меры, по его словам, станут хорошей защитой от похитителей.

В случае попытки отъема животного, если мы говорим уже не просто о хищении, а именно о грабеже, тем более о разбое, человек находится в пределах необходимой обороны. Он может защищаться всеми средствами, включая причинение нападающему соответствующего ущерба. Соразмерного соответствующему ущербу, конечно, — уточнил Горячев.

Для защиты от догхантеров хозяевам следует надрессировать питомца ничего не есть на улице или выгуливать его в наморднике. Важно исключить из маршрута участки за гаражами и вблизи свалок, а также детские площадки во избежание конфликтов. Наконец, зоозащитник посоветовал вступить в районный чат собачников — там могут опубликовать важные предупреждения.

Ранее кинолог Владимир Голубев заявил, что характер собаки практически нельзя изменить, однако можно скорректировать его нежелательные проявления. По его словам, все живые существа имеют свои особенности, как и люди, и это абсолютно нормально.

собаки
питомцы
общество
зоозащитники
