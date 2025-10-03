«Как выйду, буду бабки грести лопатой»: блогер раскрыл планы после ареста Блогер Чекалин заявил, что во время домашнего ареста читает странные книги

Блогер Артем Чекалин рассказал о своих занятиях в период нахождения под домашним арестом, заявив, что посвящает время физическим тренировкам и чтению книг. В беседе с Пятым каналом он отметил, что после завершения периода ограничений планирует возобновить предпринимательскую деятельность.

Честно сказать — странные книжки читаю. По нумерологии и родологии <...> Как выйду, буду бабки грести лопатой, — сказал блогер.

Чекалин отметил, что особое впечатление на него произвела книга бывшего лидера Ореховской организованной преступной группы Сергея Буторина, который в настоящее время отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также его заинтересовала литература, посвященная эзотерическим учениям.

Ранее стало известно, что блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему супругу Артему Чекалину грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Прокуратура завершила расследование по их уголовному делу. Обоим предъявлено обвинение в незаконном переводе за рубеж денежных средств на сумму свыше 250 млн рублей.