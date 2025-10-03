Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 13:42

Электрокар решил «сбежать» от хозяев и попал на видео

В Китае электрокар Xiaomi самостоятельно завелся и уехал от хозяев

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Электрокар Xiaomi SU7 самостоятельно уехал от хозяев, которые разбирали вещи, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, инцидент произошел в прибрежном городе Вэйхай в Китае. На опубликованных кадрах видно, как владельцы машины распаковывают вещи, и в этот момент авто самостоятельно заводится и уезжает.

Заметив пропажу, мужчина быстро выбежал на улицу. В Xiaomi предположили, что владелец электрокара произвел удаленный запуск с iPhone, однако тот заявил, что ничего не трогал, и показал представителям компании запись с камеры видеонаблюдения.

Ранее в России зафиксировали резкое снижение продаж новых электромобилей. В августе 2025 года было реализовано всего 1082 электрокара, что на 17% меньше, чем в августе прошлого года. Несмотря на спад, китайские производители сохраняют доминирование на рынке: возглавил рейтинг Zeekr, за ним следуют Evolute и Avatr.

До этого женщина угнала каршеринговый автомобиль в Санкт-Петербурге. Горожанка заметила припаркованную машину с включенными фарами и незапертой дверью, после чего села в нее и уехала. По словам петербурженки, она просто хотела согреться и быстрее попасть домой.

Китай
автомобили
машины
Xiaomi
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Гидрометцентре раскрыли, какой будет весна в 2026 году
Усадьба с «сюрпризом» продается в Москве за 9 млрд рублей
«Альтернативная модель мироустройства»: политолог о речи Путина на «Валдае»
В Минсельхозе опровергли сообщения о дефиците сахарной свеклы
В РФ появятся новые дорожные знаки в 2026 году: что нужно знать водителям
Сигарета отправила россиянина в реанимацию после суровой гаражной химчистки
Продюсер объяснил, почему в Россию продолжают приезжать американские звезды
Россиянина задержали в Сингапуре по запросу американской стороны
«Концерта не будет»: в Киеве отменили шоу выступающей на русском группы
Трехкратный лауреат «Оскара» признался в любви к Москве
Политтехнолог предположил ключевую цель выступления Путина на «Валдае»
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции за «гибридные действия»
Немцы решили запустить дроны в Норвегии и попали в полицию
Бабье лето всё? Ледяные дожди, снег, аномалии: какую погоду ждать в октябре
В России призвали запретить изучение текстов иноагентов в школах
Названо число погибших в авиакатастрофе в Краснодарском крае
Ан-2 потерпел крушение в Красноярском крае
Санду продолжает судиться с сельской учительницей из-за своего деда
Эксперт спрогнозировал рост цен на пиво в России до 12%
Европарламент ждет историческое голосование по вотумам недоверия
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.