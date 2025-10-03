Электрокар решил «сбежать» от хозяев и попал на видео В Китае электрокар Xiaomi самостоятельно завелся и уехал от хозяев

Электрокар Xiaomi SU7 самостоятельно уехал от хозяев, которые разбирали вещи, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, инцидент произошел в прибрежном городе Вэйхай в Китае. На опубликованных кадрах видно, как владельцы машины распаковывают вещи, и в этот момент авто самостоятельно заводится и уезжает.

Заметив пропажу, мужчина быстро выбежал на улицу. В Xiaomi предположили, что владелец электрокара произвел удаленный запуск с iPhone, однако тот заявил, что ничего не трогал, и показал представителям компании запись с камеры видеонаблюдения.

Ранее в России зафиксировали резкое снижение продаж новых электромобилей. В августе 2025 года было реализовано всего 1082 электрокара, что на 17% меньше, чем в августе прошлого года. Несмотря на спад, китайские производители сохраняют доминирование на рынке: возглавил рейтинг Zeekr, за ним следуют Evolute и Avatr.

До этого женщина угнала каршеринговый автомобиль в Санкт-Петербурге. Горожанка заметила припаркованную машину с включенными фарами и незапертой дверью, после чего села в нее и уехала. По словам петербурженки, она просто хотела согреться и быстрее попасть домой.