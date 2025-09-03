Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 17:00

В российском городе женщина угнала незапертый автомобиль

Петербурженка угнала незапертый автомобиль, чтобы согреться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина угнала незапертый каршеринговый автомобиль в Петербурге, сообщает телеканал «Петербург2». По ее словам, она просто хотела согреться и побыстрее попасть домой.

Как сообщила прокуратура Санкт-Петербурга, инцидент произошел еще зимой на Ленской улице, а сейчас уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения. Уточняется, что жительница города заметила припаркованный автомобиль каршеринга с включенными фарами и незапертой дверью, после чего села в него и уехала.

Ранее руководитель центра техобслуживания, автоэксперт Михаил Пальмов заявил, что в скором времени в России может вырасти количество угонов китайских автомобилей. Он отметил, что уже сейчас под угрозой оказались популярные массовые машины и электрокары премиального класса.

Cанкт-Петербург
Россия
каршеринг
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист рассказал, чем опасно снижение ключевой ставки ЦБ
Прямо как в Китае: соленые огурцы на зиму с копченым чаем
Путин раскрыл, кем он считает Зеленского на Украине
Для любимого зятя: соленые огурцы с тархуном — необычно и очень вкусно
Блогер посоветовала живописный регион для короткой поездки осенью из Москвы
Путин пригласил Зеленского в Москву
Путин анонсировал запуск «газовой реки» в Китай
Путин ответил на вопрос о безопасности Украины
Путин раскрыл истинное отношение России к вступлению Украины в ЕС
«На вкус и цвет товарищей нет»: Долина о «голой» вечеринке Крида
Путин объяснил, что происходит с ведущими экономиками ЕС
Названы простые способы быстро повысить артериальное давление
Долина выступила против полного перехода на ИИ
Названы вероятные цели новой торпеды Китая, которую сравнили с «Посейдоном»
ВСУ под землей, ВС РФ в центре Купянска: новости СВО на вечер 3 сентября
В российском городе женщина угнала незапертый автомобиль
Труп на сельской дискотеке: юный рецидивист зарезал сверстника из ревности
Забрали горы: мужчина бесследно пропал на хребте в Кубани, как его спасают
«Стараюсь меньше отвлекаться: Путин высказался об отношении к слухам
Долина призналась, что «прячется» от желающих попасть на юбилейный концерт
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.