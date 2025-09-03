В российском городе женщина угнала незапертый автомобиль

Женщина угнала незапертый каршеринговый автомобиль в Петербурге, сообщает телеканал «Петербург2». По ее словам, она просто хотела согреться и побыстрее попасть домой.

Как сообщила прокуратура Санкт-Петербурга, инцидент произошел еще зимой на Ленской улице, а сейчас уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения. Уточняется, что жительница города заметила припаркованный автомобиль каршеринга с включенными фарами и незапертой дверью, после чего села в него и уехала.

Ранее руководитель центра техобслуживания, автоэксперт Михаил Пальмов заявил, что в скором времени в России может вырасти количество угонов китайских автомобилей. Он отметил, что уже сейчас под угрозой оказались популярные массовые машины и электрокары премиального класса.