Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 19:50

У россиян резко пропало желание покупать электрокары

В августе продажи новых электрокаров в России упали на 17%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России зафиксировано резкое снижение продаж новых электромобилей, сообщает «Автостат». В августе 2025 года было реализовано всего 1082 электрокара, что на 17% меньше, чем в августе прошлого года, и на 14% ниже показателей июля текущего года.

Несмотря на спад, китайские производители сохраняют доминирование на рынке: Zeekr возглавил рейтинг с 275 проданными единицами, за ним следуют Evolute (149 автомобилей) и Avatr (117 единиц). Аналитики отмечают устойчивую негативную динамику, свидетельствующую о снижении потребительского интереса к электромобилям в России.

Ранее руководитель регионального Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина сообщила, что у Татарстана есть потенциал для начала сборочного производства автомобилей Changan. По ее словам, республика также привлекательна в плане локализации базы автокомпонентов — совместные разработки можно проводить в Иннополисе.

До этого седан Changan Alsvin возглавил рейтинг наиболее доступных китайских автомобилей на российском рынке. Минимальная стоимость машины 2023 года выпуска с учетом специальных предложений составляет 1,4 млн рублей.

автомобили
электрокары
Россия
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силовики побеседовали с Алехиным после одного видео
Польская прокуратура раскрыла подробности атаки беспилотников
«Укрывают у себя террористов»: Нетаньяху впервые прямо упомянул Катар
В Венгрии заявили о недопустимости атак Украины на «Дружбу»
Один аэропорт после паузы начал принимать и выпускать самолеты
«Необратимый шаг»: в Норвегии забили тревогу из-за антироссийских планов ЕС
Свадьба во сне: тайный знак судьбы или простые переживания?
С экс-главы российского города планируют взыскать еще 2 млрд рублей
ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на Россию
Число протестующих во Франции перевалило за 150 тысяч человек
После лета в школу: секреты легкой адаптации для детей и студентов
В Париже найден уникальный артефакт, считавшийся утраченным
Задержан топ-менеджер подрядчика Петербургского метрополитена
«Пиар не нужен»: названа важная особенность работы Минобороны при Белоусове
Врачи раскрыли, почему дети чаще болеют диабетом второго типа
«Да, это я. Узнали?»: Басков признал свое сходство с популярным мультгероем
Марсоход нашел признаки древних форм жизни на Красной планете
Пенсионер 30 лет руками копал лабиринт из-за покойной жены
Две тиктокерши неожиданно улетели вместо Ниццы в Африку
В Китае решили исследовать один космический объект, приближающийся к Земле
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.