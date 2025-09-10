У россиян резко пропало желание покупать электрокары В августе продажи новых электрокаров в России упали на 17%

В России зафиксировано резкое снижение продаж новых электромобилей, сообщает «Автостат». В августе 2025 года было реализовано всего 1082 электрокара, что на 17% меньше, чем в августе прошлого года, и на 14% ниже показателей июля текущего года.

Несмотря на спад, китайские производители сохраняют доминирование на рынке: Zeekr возглавил рейтинг с 275 проданными единицами, за ним следуют Evolute (149 автомобилей) и Avatr (117 единиц). Аналитики отмечают устойчивую негативную динамику, свидетельствующую о снижении потребительского интереса к электромобилям в России.

Ранее руководитель регионального Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина сообщила, что у Татарстана есть потенциал для начала сборочного производства автомобилей Changan. По ее словам, республика также привлекательна в плане локализации базы автокомпонентов — совместные разработки можно проводить в Иннополисе.

До этого седан Changan Alsvin возглавил рейтинг наиболее доступных китайских автомобилей на российском рынке. Минимальная стоимость машины 2023 года выпуска с учетом специальных предложений составляет 1,4 млн рублей.