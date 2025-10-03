Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 13:41

Раскрыта новая схема мошенничества в сфере услуг

Юрист Недзвецкий: за бесплатную косметическую процедуру придется отдать деньги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В последние годы наблюдается рост мошеннических действий в сфере услуг, связанный с рекламой «бесплатных» процедур, рассказал NEWS.ru председатель Московского общества защиты потребителей «МОЗП» Антон Недзвецкий. В суде отстоять свое право не платить за такую «ознакомительную процедуру» очень сложно, отметил он. Эксперт объяснил это хитро составленным договором об оказании услуг.

Закон говорит: исполнитель вправе удержать фактически понесенные расходы. И мошенники составляют договор таким образом, что, как только человек его подписывает (а до этого он прошел какую-то ознакомительную процедуру, которая в рекламе была якобы бесплатной), он как бы соглашается с тем, что при расторжении договора обязуется оплатить уже оказанную ему одну процедуру. При этом ее стоимость может составлять до 50% от всего комплекса услуг, — сказал Недзвецкий.

По словам эксперта, помочь потребителям в этом случае очень трудно. Во-первых, пока услуги не оказаны, нельзя утверждать, что они некачественные или могут нанести человеку вред, пояснил юрист. Чтобы это доказать в суде, надо их не только пройти (заплатив), но и собрать экспертные заключения. Здесь потребителю важно всегда помнить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, напомнил Недзвецкий.

Ранее правоохранители завершили расследование масштабного дела о мошенничестве в сфере медицинских услуг с 1,2 тыс. потерпевших в восьми регионах России. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии, ущерб от деятельности фиктивных клиник превысил 132 млн рублей, а следствие продолжалось более пяти лет.

Наталья Петрова
Н. Петрова
