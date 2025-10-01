Экономист раскрыл, как рост цен на золото связан с подготовкой КНР к войне Экономист Зубец: КНР помогает ценам на золото расти, страхуясь на случай войны

Рост мировых цен на золото обеспечен в том числе активными закупками со стороны Китая, заявил в беседе с изданием Lenta.ru экономист Алексей Зубец. По его мнению, Пекин готовится к войне и страхует резервы от возможной заморозки.

Китай вкладывается в золото, чтобы его деньги не заморозили, как это случилось с российскими активами на $300 млрд (24,4 трлн рублей), предположил эксперт. Зубец подчеркнул, что золото может начать дешеветь, если фондовый рынок в США пойдет вверх, а инвесторы будут продавать золото и скупать акции.

Россиянам специалист посоветовал хранить сбережения на рублевых депозитах в отечественных банках и воздерживаться от инвестиций в золото. По его словам, золото — достаточно непредсказуемый актив. Его цена может как расти, так и падать, а законы этого рынка слабо связаны с экономической ситуацией. В частности, текущий всплеск интереса к золоту эксперты связывают с шатдауном в США, который может затянуться.

Ранее данные Нью-Йоркской биржи Comex показали, что стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, достигнув отметки в $3850 (321898,5 рубля) за тройскую унцию. В то же время декабрьский фьючерс на серебро увеличивался на 1,28%, до $47,253 (3950,82 рубля) за унцию.