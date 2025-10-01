Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 16:47

Экономист раскрыл, как рост цен на золото связан с подготовкой КНР к войне

Экономист Зубец: КНР помогает ценам на золото расти, страхуясь на случай войны

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рост мировых цен на золото обеспечен в том числе активными закупками со стороны Китая, заявил в беседе с изданием Lenta.ru экономист Алексей Зубец. По его мнению, Пекин готовится к войне и страхует резервы от возможной заморозки.

Китай вкладывается в золото, чтобы его деньги не заморозили, как это случилось с российскими активами на $300 млрд (24,4 трлн рублей), предположил эксперт. Зубец подчеркнул, что золото может начать дешеветь, если фондовый рынок в США пойдет вверх, а инвесторы будут продавать золото и скупать акции.

Россиянам специалист посоветовал хранить сбережения на рублевых депозитах в отечественных банках и воздерживаться от инвестиций в золото. По его словам, золото — достаточно непредсказуемый актив. Его цена может как расти, так и падать, а законы этого рынка слабо связаны с экономической ситуацией. В частности, текущий всплеск интереса к золоту эксперты связывают с шатдауном в США, который может затянуться.

Ранее данные Нью-Йоркской биржи Comex показали, что стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, достигнув отметки в $3850 (321898,5 рубля) за тройскую унцию. В то же время декабрьский фьючерс на серебро увеличивался на 1,28%, до $47,253 (3950,82 рубля) за унцию.

золото
Китай
КНР
войны
экономисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
В Госдуме раскрыли, для чего Зеленский говорит о большом наступлении
Украина может лишиться поставок оружия из Чехии
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.