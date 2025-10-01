Военкор оценил протяженность созданной Россией «килл-зоны» в тылу ВСУ

Российские военные создали на некоторых участках проведения СВО «килл-зону», которая может уходить в тыл ВСУ на 70 километров, заявил NEWS.ru военкор «Соловьев live» Георгий Мамсуров. По его словам, это стало возможным в том числе благодаря взрывному скачку в развитии беспилотных технологий. Военкор отметил, что новое понятие приходит на смену термину «серая зона».

«Килл-зона» — это территория, которая начинается от линии фронта и идет вглубь территории противника. Она приходит на смену понятию «серая зона». Если раньше эта «килл-зона» была, наверное, в пределах трех километров от линии фронта, то сейчас она в разных точках фронта уходит вглубь до 50 километров. Это зона, где в небе постоянно летают птички-наблюдатели — FPV-дроны, может работать артиллерия. Это происходит из-за взрывного скачка развития БПЛА, как у противника, так и у нас. Наверное, за последний год эта «килл-зона» с помощью ретрансляторов резко ушла до 70 километров от линии фронта, — пояснил Мамсуров.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что российские военные организовали «килл-зону» поблизости от тыловой полосы Вооруженных сил Украины. По словам журналиста, ВС РФ еще многое предстоит сделать, в частности решить вопрос о том, делать ли зону в виде отдельных площадей или сплошной.