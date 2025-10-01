Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 18:00

В Госдуме поддержали уничтожение «кибербандеровцев»

Миронов поддержал удары по украинским кол-центрам с мошенниками

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские мошеннические кол-центры необходимо интенсивно уничтожать, заявил NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Так он отреагировал на появившиеся сообщения об ударе БПЛА по зданию в Днепропетровске, где базировались телефонные мошенники. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Наконец-то! Я не раз призывал бить по расположению кибербандеровцев. Мерзавцы не только вымогают десятки миллиардов у наших людей, но и используют эти средства против России. Прежде они были уверены в своей безнаказанности, теперь гонора у них поубавится. Вражеские кол-центры — законные военные цели, и они должны быть уничтожены! — заявил Миронов.

Ранее сообщалось, что мошенники, которые работали в кол-центре, специализировались на обзвонах граждан России. В Сбербанке рассказывали, что город стал столицей киберзлоумышленников. Там насчитывается около 350–400 кол-центров, и все они работают против РФ.

Тем временем в среду, 1 октября, в Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов. Следователи нашли три квартиры в Томске, где злоумышленник установил GSM-шлюзы — специальные технические устройства, с их помощью преступники маскировали международные звонки под номера российских операторов связи.

Украина
Сергей Миронов
мошенники
кол-центры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Русскоязычным украинцам «разрешили» говорить на родном языке
Жители Геническа почтили память погибшего главы Совдепа
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.