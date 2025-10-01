В Госдуме поддержали уничтожение «кибербандеровцев»

Украинские мошеннические кол-центры необходимо интенсивно уничтожать, заявил NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Так он отреагировал на появившиеся сообщения об ударе БПЛА по зданию в Днепропетровске, где базировались телефонные мошенники. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Наконец-то! Я не раз призывал бить по расположению кибербандеровцев. Мерзавцы не только вымогают десятки миллиардов у наших людей, но и используют эти средства против России. Прежде они были уверены в своей безнаказанности, теперь гонора у них поубавится. Вражеские кол-центры — законные военные цели, и они должны быть уничтожены! — заявил Миронов.

Ранее сообщалось, что мошенники, которые работали в кол-центре, специализировались на обзвонах граждан России. В Сбербанке рассказывали, что город стал столицей киберзлоумышленников. Там насчитывается около 350–400 кол-центров, и все они работают против РФ.

Тем временем в среду, 1 октября, в Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов. Следователи нашли три квартиры в Томске, где злоумышленник установил GSM-шлюзы — специальные технические устройства, с их помощью преступники маскировали международные звонки под номера российских операторов связи.