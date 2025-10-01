Венгрия рассчитывает на поставки газа из одной страны СНГ Штифтер сообщил о планах наладить поставки газа для Венгрии из Туркмении

Венгрия планирует получить новую партию газа из Туркмении в ближайшее время, заявил заместитель госсекретаря по развитию восточных отношений страны Адам Штифтер. По его словам, у Будапешта есть несколько надежных союзников для поставок энергоносителей, передает Гостелерадио Туркмении.

В сфере энергетики мы рассчитываем на Туркмению как на надежного партнера. Венгрия зависит от импорта газа из разных стран, поэтому на Туркмению тоже смотрим с большой надеждой и надеемся, что Туркмения станет в ближайшем будущем поставщиком газа в Европу, точнее в Венгрию, — подчеркнул Штифтер.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что поставки нефти по российскому трубопроводу «Дружба» имеют для страны критическое значение. Он уточнил, что альтернативного поставщика этого вида топлива у Будапешта нет.

Также СМИ сообщили, что ЕС рассматривает возможность введения торговых ограничений, чтобы помешать поставкам российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. Такие меры не потребуют согласия от всех членов объединения. Брюсселю будет достаточно поддержки большинства.