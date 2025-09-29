Биржевая цена на золото достигла нового исторического максимума

Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи Comex. В настоящий момент фьючерс на драгметалл оценивается в $3850 (321898,5 рубля) за тройскую унцию.

По состоянию на 14:18 по московскому времени цена декабрьского фьючерса на золото росла на $43,8 (3662,12 рубля) относительно предыдущего закрытия, или на 1,15%. В то же время декабрьский фьючерс на серебро увеличивался на 1,28%, до $47,253 (3950,82 рубля) за унцию.

Ранее сообщалось, что стоимость декабрьского фьючерса на золото на Comex 15 сентября впервые превысила отметку в $3700 (309 357 рублей) за тройскую унцию. Динамика торгов демонстрировала уверенный рост в течение всей сессии — к вечеру котировки не только сохранили достигнутые позиции, но и продолжили уверенное восхождение.

До этого эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил, что цены на нефть марки Brent зимой сохранятся в районе $65 (5322 рубля) за баррель. По его словам, рынок ожидает паузы в увеличении добычи со стороны ОПЕК+ в холодное время года.