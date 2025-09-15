Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 22:54

Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум

Биржевая цена на золото достигла $3720 за тройскую унцию и поставила рекорд

Фото: erwin rachbauer/imageBROKER.com/Global Look Press

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex в понедельник установила новый исторический рекорд, впервые превысив отметку в $3700 (307 000 рублей) за тройскую унцию. Динамика торгов демонстрировала уверенный рост в течение всей сессии — к вечеру котировки не только сохранили достигнутые позиции, но и продолжили уверенное восхождение.

В ходе торгов стоимость фьючерсного контракта на золото с поставкой в декабре 2025 года преодолела ключевой психологический уровень. По данным на 16:40 по московскому времени цена составляла $3701,2 за унцию, демонстрируя прирост на 0,48%.

Однако к завершению дня тренд значительно усилился. Ближе к семи часам вечера котировки ускорили рост, достигнув отметки в $3722,2 за тройскую унцию, что соответствует росту на 1,05% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Этот показатель стал абсолютным историческим максимумом, превзойдя все предыдущие рекордные значения.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил, что цены на нефть марки Brent зимой сохранятся в районе $65 (5322 рубля) за баррель. По его словам, рынок ожидает паузы в увеличении добычи со стороны ОПЕК+ в холодное время года.

