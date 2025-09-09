Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Цена золота взлетела до исторического максимума

Цена золота обновила рекорд и превысила $3,7 тысячи за унцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года превысил отметку $3,7 тысячи (около 310 тысяч рублей) за тройскую унцию, следует из данных торгов биржи Comex (структурное подразделение Нью-Йоркской товарной биржи). Цена драгметалла обновила исторический максимум.

По состоянию на 16:27 по московскому времени стоимость золота составила $3701,7 (310 054 рубля) за унцию, прибавив 0,43%. К 16:42 цена ускорила рост до $3703,4 (310 197 рублей) за унцию (+0,47%).

Одновременно в положительной зоне торговались и фьючерсы на нефть. Ноябрьский контракт Brent на Лондонской ICE вырос на 1,16%, до $67,01 (5613 рублей) за баррель. Октябрьский фьючерс WTI подорожал на 0,99%, до $63,2 (5294 рубля) за баррель.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил, что цены на нефть марки Brent зимой сохранятся в районе $65 (5322 рубля) за баррель. По его словам, рынок ожидает паузы в увеличении добычи со стороны ОПЕК+ в холодное время года.

