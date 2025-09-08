Энергетик дал прогноз цены на нефть Brent на зиму

Цены на нефть марки Brent зимой сохранятся в районе $65 (5322 рубля) за баррель, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, рынок ожидает паузы в увеличении добычи со стороны ОПЕК+ в холодное время года.

Я думаю, что страны ОПЕК+ возьмут определенную паузу в программе увеличения добычи [нефти], потому что автомобильный сезон заканчивается во всем северном полушарии. Если говорить о сорте Brent, то цена зимой составит около $65 за баррель. Рынок в целом устоялся: у ряда стран сокращается добыча, у других — растет. Поэтому сейчас мы видим определенный баланс по цене, — пояснил Юшков.

Он добавил, что ключевым фактором, влияющим на баланс спроса и предложения, станет завершение программы компенсации добычи нефти, которая действовала в течение 2025 года. По словам Юшкова, ранее некоторые государства, включая Россию, не всегда выполняли свои обязательства по квотам и добывали сверх лимита. Энергетик подчеркнул, что сейчас эта программа подходит к концу, и после ее завершения в сентябре–октябре страны — участницы ОПЕК+ начнут полностью осваивать увеличенные квоты.

У ряда стран, в том числе и у России, есть программа компенсации излишков добычи. Мы этого не скрывали. Когда сейчас было увеличение возможности добывать, мы физически добычу не повышали именно потому, что выполняли программу компенсации. В сентябре–октябре предполагается завершение этой программы, то есть мы удержим у себя все лишние объемы и после этого полностью будем исполнять квоту. В общем-то, физически нарастим объем производства, — заключил Юшков.

Ранее власти Норвегии заявили о снижении максимальной цены на российскую нефть до $47,6 (3874 рублей) за баррель в рамках антироссийских санкций. В правительстве страны отметили, что это необходимо для реализации санкций Евросоюза.