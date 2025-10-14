Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 12:51

Цены на нефть марки Brent опустились ниже $62 впервые с мая 2025 года

Фото: Li Ying/Global Look Press

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE впервые с 8 мая опустился ниже $62 за баррель. Одновременно фьючерсы WTI также снижаются, теряя около 2,5% стоимости.

Данные торгов показывают, что по состоянию на 11:37 по московскому времени стоимость Brent снижалась на 2,27%, достигнув уровня $61,95 за баррель (около 5 тыс. рублей). К 11:53 мск падение несколько замедлилось, и Brent торговался на отметке $61,98 за баррель, что соответствует снижению на 2,22%.

В это же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2025 года терял 2,49% стоимости, достигнув $58,23 за баррель (более 4,6 тыс. рублей).

