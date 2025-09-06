Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 19:17

Норвегия снизила предельный уровень цен на российскую нефть

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Норвегии заявили о снижении максимальной цены на российскую нефть до $47,6 (3874 рублей) за баррель в рамках антироссийских санкций, сообщили в правительстве страны. Это необходимо для реализации санкций Евросоюза. Ранее максимальный уровень составлял $60 (4893 рубля) за баррель.

Власти ввели запрет на импорт и передачу российской нефти и нефтепродуктов в Норвегию, страны ЕС и третьи государства, если их цена превышает $47,6. Оказание брокерских услуг, технической и финансовой поддержки в сфере торговли, брокерской деятельности или транспортировки российской нефти также будет запрещено, если ее стоимость превысит установленный лимит.

Однако такое предоставление услуг разрешено в отношении нефти или нефтепродуктов, приобретаемых по максимальной цене, установленной в правилах. Эта максимальная цена на сырую нефть снижена с $60 до $47,6, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал европейские страны полностью прекратить покупку российской нефти, чтобы лишить Россию доходов для поддержки своего военно-промышленного комплекса. За последний год ЕС потратил на российское топливо €1,1 млрд (более 105 млрд рублей). Также Трамп предложил Европе оказать экономическое давление на Китай.

