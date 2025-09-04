Трамп выставил ультиматум Европе из-за России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе беседы с представителями так называемой коалиции желающих потребовал от европейских стран полностью прекратить закупки российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источник из американской администрации. По мнению главы Белого дома, с продажи сырья РФ обеспечивает свой военно-промышленный комплекс.

Трамп подчеркнул, что Европа должна прекратить закупки российской нефти. <...> Россия получила от ЕС топлива на сумму €1,1 млрд евро за год. Президент также подчеркнул, что европейские лидеры должны оказать экономическое давление на Китай, — сказал источник.

Ранее Дональд Трамп говорил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность расторжения торговых соглашений с Европейским союзом, Японией и Южной Кореей. Как отметил президент США, такое развитие событий возможно в случае проигрыша Белым домом дела о пошлинах в Верховном суде страны.

До этого американские СМИ сообщили об отказе Трампа подписывать торговое соглашение с Индией на фоне ее сотрудничества с Россией. По их информации, американский лидер занял жесткую позицию из-за продолжающихся закупок Индией российской нефти.