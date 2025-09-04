В США раскрыли, почему Трамп отказался от сделки с Индией

В США раскрыли, почему Трамп отказался от сделки с Индией WP: Трамп отказался от торгового соглашения с Индией из-за закупок нефти из РФ

Президент США Дональд Трамп отказался подписывать торговое соглашение с Индией на фоне ее сотрудничества с Россией, пишет The Washington Post. По данным издания, американский лидер занял жесткую позицию в связи с продолжающимися закупками индийцами российской нефти.

Как отмечается в материале, данное решение было озвучено несмотря на готовность Нью-Дели предложить значительное снижение пошлин на товары из Соединенных Штатов. Инициатива по сделке была представлена Трампу государственным секретарем Марко Рубио.

По словам двух источников, Трамп отказывается от торговых сделок, пока Индия не согласится сократить закупки российской нефти, — сказано в материале.

Поводом для ужесточения позиции стало значительное увеличение доли российской нефти в индийском импорте. Американские власти утверждают, что этот показатель вырос с менее чем одного процента до 42% с 2022 года.

В конце августа вступили в силу введенные Трампом дополнительные пошлины на импорт из Индии в размере 25%. В результате совокупная ставка достигла 50%, что является одним из самых высоких тарифов в американской практике. Все пять раундов переговоров по этому вопросу завершились безрезультатно, хотя индийская сторона ожидала сохранения пошлин на уровне 15%.

Ранее появилась информация, что Вашингтон призывает союзников ужесточить торговые ограничения, включая меры против Китая и санкции в отношении России. Также администрация США настаивает, чтобы европейские страны последовали ее примеру и ввели дополнительные пошлины против Индии.