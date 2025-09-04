Трамп пригрозил разорвать торговые соглашения с целым рядом стран

Соединенные Штаты могут расторгнуть торговые соглашения, которые они заключили с Европейским союзом, Японией и Южной Кореей, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, которые приводит агентство Reuters, Вашингтон допускает такой сценарий, если Белый дом проиграет дело о пошлинах в Верховном суде США. Трамп отметил, что Штаты могут стать как невероятно богатой, так и невероятно бедной страной.

У нашей страны есть шанс снова стать невероятно богатой. Она также может снова стать невероятно бедной. Если мы не выиграем это дело, наша страна пострадает очень сильно, — сказал американский лидер.

Трамп напомнил, что в рамках заключенного с США соглашения Европейский Союз обязан платить Вашингтону почти триллион долларов. При этом в Брюсселе, по его словам, довольны этой сделкой.

Ранее журналисты The Washington Post объяснили, что Трамп отказался подписывать торговое соглашение с Индией на фоне ее сотрудничества с Россией. По их словам, американский лидер занял жесткую позицию в связи с продолжающимися закупками индийцами российской нефти.