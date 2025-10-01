Глава РФПИ озвучил основные причины ослабления США

Негативные комментарии американского руководства в адрес Индии и Китая лишь ослабляют позиции страны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Кроме того, по его словам, которые приводит ТАСС, США перестали определять рост глобальной экономики.

США перестали определять рост экономики мира. Это в основном Индия и Китай. Негативные комментарии [США], которые были против Индии и Китая, только ослабляют позицию США, — высказался он.

Дмитриев добавил, что Россия, напротив, наращивает сотрудничество с Индией и Китаем. По его словам, именно эти три государства являются центрами мировой экономической силы.

Ранее сенат США не смог принять закон о финансировании государственных органов, что поставило страну перед риском приостановки работы правительства. При этом президент страны Дональд Трамп только обострил ситуацию, пригрозив массовыми увольнениями чиновников. Глава Белого дома сказал, что сокращения ожидают демократов.