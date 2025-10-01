Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 16:11

Террористы атаковали Октоберфест? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене

Фото: Frank Hoermann/Sven Simon/Global Look Press

Самый знаменитый в мире пивной фестиваль «Октоберфест» временно закрыли из-за угрозы теракта. Что известно о взрывах в Мюнхене, кого ищет полиция, при чем здесь антифа?

Почему закрыли Октоберфест, угроза теракта

Немецкие СМИ сообщили, что Октоберфест в Мюнхене временно закрыт из-за угрозы безопасности. По данным Bild, полиция обнаружила письмо с угрозами; фестиваль закрыли до тех пор, пока не завершится проверка территории. Возможно, сегодня фестиваль не откроют.

«Полиция сделает все, чтобы до 17:00 полностью проверить территорию. Если это не удастся, Октоберфест сегодня не откроется. Извините, но по-другому нельзя, безопасность превыше всего», — объявил бургомистр Мюнхена Дитер Райтер.

СМИ пишут, что угрозы могли поступать от членов леворадикальных группировок. 1 октября на сайте Indymedia появился текст под названием «Антифа — значит атака», где неизвестные писали об угрозе Мюнхену.

«Сегодня рано утром мы сожгли несколько роскошных автомобилей на севере Мюнхена и нанесли кое-кому визит. Для одного фашиста утренняя прогулка не закончилась добром!» — заявили неизвестные.

Blue News отмечает, что тексты на этом сайте практически не проверяются и не редактируется. Позже полиция заявила, что не рассматривает угрозы как связанные с антифа.

«Вот и попили пива...» — комментируют ситуацию в Сети.

Юбилейный, 190-й Октоберфест проходит в Мюнхене с 20 сентября по 5 октября. 28 сентября полиция уже закрывала фестиваль из-за давки, с 26 сентября на территории было так много людей, что невозможно было двигаться вперед или назад, сообщил представитель полиции агентству DPA. Речь идет о «десятках тысяч» человек, отмечают СМИ, некоторые посетители паниковали, звали на помощь, звонили в скорую.

Полицейские на территории Октоберфеста Полицейские на территории Октоберфеста Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Что случилось в Мюнхене, связь с Октоберфестом

Утром 1 октября на севере Мюнхена звучали стрельба и взрывы. Bild сообщает, что причиной был конфликт внутри семьи из-за наследства: мужчина застрелил отца и ранил мать, после чего поджег их дом.

Внутри сгоревшего здания полицейские обнаружили погибшего мужчину: предположительно, он покончил с собой. На теле обнаружили рюкзак, в котором могла находиться взрывчатка, поэтому к месту прибыли саперы. Очевидцы сообщили, что после того как полиция приехала на Лерхенауэр-штрассе, прозвучали новые хлопки: полицейские якобы нашли в горящем доме мины-ловушки.

Следствие пока не установило, есть ли прямая связь между этими событиями и угрозами в адрес Октоберфеста.

