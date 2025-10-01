Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 16:10

Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган

Жителя Новосибирска вынудили продать Audi Q5 в 5,6 раза ниже рыночной цены

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жителя Новосибирска обманным путем вынудили продать Audi Q5 в 5,6 раза ниже рыночной цены, пишет «Сиб.фм» со ссылкой на мужчину. По словам потерпевшего, мошенниками оказались люди цыганской внешности.

Цыгане позвали меня в свою усадьбу, там мы выпивали в течение двух дней. Я рассказал, что выставил свой автомобиль Audi Q5 на продажу за 1,7 млн рублей. Хозяйка дома сказала, что деньги у нее есть, торговались и сошлись на сумме в 1,2 млн рублей, — рассказал мужчина.

Спустя время в квартиру его матери пришли неизвестные и сообщили ей, что ее сын продал машину за вышеуказанную сумму. Незнакомцы предложили ей 300 тысяч авансом и попросили расписаться в получении денег. Остальную сумму, около 900 тысяч рублей, пострадавший так и не получил. Мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Ранее в Волгограде 37-летняя цыганка обманула систему соцзащиты, заявив, что у нее трое детей, которых на самом деле не существует. Она незаконно получила почти 2,5 млн рублей в виде социальных выплат.

цыгане
мошенники
Новосибирск
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Геническа почтили память погибшего главы Совдепа
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.