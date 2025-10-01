Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган Жителя Новосибирска вынудили продать Audi Q5 в 5,6 раза ниже рыночной цены

Жителя Новосибирска обманным путем вынудили продать Audi Q5 в 5,6 раза ниже рыночной цены, пишет «Сиб.фм» со ссылкой на мужчину. По словам потерпевшего, мошенниками оказались люди цыганской внешности.

Цыгане позвали меня в свою усадьбу, там мы выпивали в течение двух дней. Я рассказал, что выставил свой автомобиль Audi Q5 на продажу за 1,7 млн рублей. Хозяйка дома сказала, что деньги у нее есть, торговались и сошлись на сумме в 1,2 млн рублей, — рассказал мужчина.

Спустя время в квартиру его матери пришли неизвестные и сообщили ей, что ее сын продал машину за вышеуказанную сумму. Незнакомцы предложили ей 300 тысяч авансом и попросили расписаться в получении денег. Остальную сумму, около 900 тысяч рублей, пострадавший так и не получил. Мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Ранее в Волгограде 37-летняя цыганка обманула систему соцзащиты, заявив, что у нее трое детей, которых на самом деле не существует. Она незаконно получила почти 2,5 млн рублей в виде социальных выплат.