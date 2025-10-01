Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 15:46

Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подростки из Вроцлава избили украинца, побрили его налысо и нарисовали на его лице нацистский символ, сообщается на сайте полиции города. Несовершеннолетние выманили 23-летнюю жертву под вымышленным предлогом.

Так, поляки завели фейковый профиль 16-летней девушки в Сети и предложили украинцу сходить на свидание. В настоящее время правоохранительные органы Вроцлава устанавливают всех участников инцидента. Дело будет рассматриваться семейным судом, так как не все фигуранты достигли совершеннолетия. В полиции также выразили намерение наказать нападавших со всей строгостью закона.

Ранее гражданин Украины получил пожизненный срок заключения за организацию крупного наркопроизводства на территории индонезийского острова Бали. По данным следствия, в преступной деятельности участвовали выходцы из России и Украины, сотрудничавшие несмотря на политическую напряженность между двумя странами.

Также мужчина в Кировоградской области Украины устроил стрельбу по полицейским во время проверки документов. В результате нападения были ранены двое сотрудников правоохранительных органов. В регионе провели операцию по задержанию стрелка.

