Суд наказал мужчину, сбившего питбайкера палкой

Жителю подмосковной деревни Афанасово-3 в Ногинске, сбившего подростка с питбайка черенком от лопаты, дали два года условно, сообщил Telegram-канал прокуратуры Московской области. В июне мужчина вступил в бой с несовершеннолетними питбайкерами, который шумели на его улице.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, — передали в ведомстве.

Следствие установило, что 23 июня 2024 года мужчина находился возле своего дома в деревне Афанасово-3, когда на улице появились подростки на питбайках. Мужчине не понравился шум, он вышел на улицу с черенком от лопаты и нанес одному из байкеров удар. От неожиданности тот потерял управление и его байк врезался в припаркованный автомобиль.

После этого обвиняемый подошел к потерпевшему и нанес еще несколько ударов по телу. В результате у подростка были диагностированы ушибы и перелом левой руки. После этого на мужчину завели уголовное дело за причинение вреда здоровья.

