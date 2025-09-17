Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 19:20

Россиянин поругался с самокатчиком и проткнул его ножом

В Нижнем Новгороде мужчину обвиняют в покушении на убийство самокатчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинском районе Нижнего Новгорода 35-летний мужчина напал с ножом на 40-летнего самокатчика, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону. Инцидент произошел вечером 23 июня 2025 года у дома на улице Ильменской.

Следователем <...> завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — говорится в сообщении.

Как установило следствие, нападение произошло из-за конфликта — обвиняемый ударил пострадавшего ножом в грудь. Мужчину удалось оперативно доставить в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Новосибирской области 47-летний мужчина попытался убить собственную мать во время пьяной ссоры. Он схватил ее за горло, сбил с ног и попытался связать веревкой, угрожая расправой. Когда женщине удалось вырваться, нападавший отправился за топором, но она успела сбежать через окно. Теперь преступника ждет суд.

Нижний Новгород
покушения
самокаты
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии»
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.