Россиянин поругался с самокатчиком и проткнул его ножом

Россиянин поругался с самокатчиком и проткнул его ножом В Нижнем Новгороде мужчину обвиняют в покушении на убийство самокатчика

В Ленинском районе Нижнего Новгорода 35-летний мужчина напал с ножом на 40-летнего самокатчика, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону. Инцидент произошел вечером 23 июня 2025 года у дома на улице Ильменской.

Следователем <...> завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — говорится в сообщении.

Как установило следствие, нападение произошло из-за конфликта — обвиняемый ударил пострадавшего ножом в грудь. Мужчину удалось оперативно доставить в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Новосибирской области 47-летний мужчина попытался убить собственную мать во время пьяной ссоры. Он схватил ее за горло, сбил с ног и попытался связать веревкой, угрожая расправой. Когда женщине удалось вырваться, нападавший отправился за топором, но она успела сбежать через окно. Теперь преступника ждет суд.