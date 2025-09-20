«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 19:49

Украинец устроил пальбу в ответ на просьбу показать документы

На Украине ищут мужчину, ранившего полицейских при проверке документов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчина в Кировоградской области Украины устроил стрельбу по полицейским во время проверки документов, сообщило областное управление полиции. В результате нападения ранены двое сотрудников правоохранительных органов. В регионе проводится операция по задержанию стрелка.

Во время проверки документов местный житель открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских. В результате стрельбы начальник СРПП (сектор реагирования патрульной полиции. — NEWS.ru) получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник — ранение руки, — сказано в сообщении.

Ранее в США пятеро сотрудников полиции попали под огонь в Пенсильвании. Комиссар округа Крис Парис уточнил, что трое из них погибли, а двое доставлены в больницу. По его словам, они находятся в критическом, но стабильном состоянии. Мужчина, открывший огонь, тоже скончался.

До этого неизвестные обстреляли офис телеканала ABC в американском Сакраменто. По предварительной информации, стреляли из салона автомобиля. Позже машина отъехала от офиса.

