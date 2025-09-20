«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 20:52

Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших

Трамп потребовал от Венесуэлы принять выдворяемых заключенных и душевнобольных

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский лидер Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы немедленно принять всех выдворяемых из США граждан страны. Глава Белого дома сделал заявление в адрес властей республики в соцсети Truth Social.

Мы требуем, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и пациентов психиатрических учреждений, включая худшие в мире сумасшедшие дома, которых венесуэльское «руководство» насильно отправило в США, — сказано в публикации.

До этого администрация президента США попросила Верховный суд страны вынести постановление, которое даст ей возможность лишить статуса временной защиты 300 тысяч мигрантов из Венесуэлы. О намерении выдворить из страны миллионы нелегалов президент говорил еще на своей инаугурации в январе.

Тем временем стало известно, что в пятницу через пролив Ла-Манш в Великобританию на надувных лодках нелегально прибыли 1072 мигранта. Это произошло на фоне вступившего в силу соглашения с Францией о возвращении нелегалов, пересекших Ла-Манш. С начала 2025 года общее число нелегальных мигрантов в Великобритании достигло 32 103 человек.

Дональд Трамп
политика
заключенные
Венесуэла
