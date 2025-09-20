Свыше тысячи мигрантов на лодках устроили хаос в Ла-Манше Sky News: свыше тысячи мигрантов пересекли Ла-Манш за один день

В пятницу через пролив Ла-Манш в Великобританию на надувных лодках нелегально прибыли 1072 мигранта, сообщает Sky News. Это произошло на фоне вступившего в силу соглашения с Францией о возвращении нелегалов, пересекших Ла-Манш.

По последним данным Министерства внутренних дел, 1072 человека совершили путешествие на 13 лодках, то есть в среднем на каждой лодке было более 82 человек, — сказано в публикации.

По данным телеканала, с начала 2025 года общее число нелегальных мигрантов в Великобритании достигло 32 103 человек. Это рекордный показатель за первые девять месяцев года.

Ранее стало известно, что россиянам начали реже выдавать визы в Мексику из-за опасений, связанных с их возможной эмиграцией в США. Речь идет не только о россиянах, но и о гражданах других стран.

Тем временем администрация президента США Дональда Трампа попросила Верховный суд страны вынести постановление, которое даст ей возможность лишить статуса временной защиты 300 тысяч мигрантов из Венесуэлы. О намерении выдворить из страны миллионы нелегалов президент говорил еще на своей инаугурации в январе.