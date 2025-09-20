Россиян начали реже пускать в Мексику из-за одного фактора Посол Мехиас: в Мексику не пускают желающих эмигрировать в США

Россиянам начали реже выдавать визы в Мексику из-за опасений, связанных с их возможной эмиграцией в США, сообщил посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас в разговоре с РБК. По его словам, речь идет не только о россиянах, но и гражданах других стран. В частности, в некоторых государствах Латинской Америки уровень отказов составляет от 8% до 9%.

Обеспокоенность США по поводу миграционных проблем вызвала определенную реакцию, направленную на то, чтобы службы миграционного контроля Мексики обращали внимание на людей, которые потенциально могут попытаться проникнуть на территорию США, — отметил посол.

Ранее Белый дом сопроводил высылку мексиканских мигрантов из страны публикацией комедийного видео в социальных сетях. На кадры с задержанными, которых миграционная служба отправила автобусом на границу с их родиной, наложили песню Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye группы Steam. Также власти добавили к ролику подпись «Хэй, хэй, прощайте!».