20 сентября 2025 в 03:01

Следователи отказали Араику Амирханяну в отправке в зону СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следственные органы отклонили ходатайство предпринимателя Араика Амирханяна об отправке в зону СВО, передает ТАСС. Гражданин Армении, обвиняемый в причастности к организации убийства бывшего народного депутата Верховной рады Ильи Кивы, обратился с соответствующей просьбой до вынесения окончательного приговора по его делу.

Еще до предъявления Амирханяну новых обвинений по делу об убийстве Ильи Кивы осужденный за взяточничество и лишенный гражданства Украины бизнесмен попросил отпустить его в зону СВО в приграничье, — сказал источник.

По информации правоохранительных источников, Амирханян находится под стражей в связи с расследованием обстоятельств гибели украинского политика, произошедшей в Подмосковье в декабре 2023 года. Несмотря на просьбу об отправке на фронт, следствие приняло решение не приостанавливать уголовное производство.

Амирханян ранее был осужден на шесть лет колонии общего режима за дачу взятки судебному приставу-исполнителю. Апелляционная инстанция подтвердила законность этого приговора в конце августа. Дело продолжает активно расследоваться.

СВО
заключенные
Илья Кива
суды
