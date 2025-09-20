Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ

МАГАТЭ публикует лишь формальные отчеты несмотря на то, что сотрудников агентства спасли в момент атаки ВСУ на ЗАЭС, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, организация должна осудить удары украинской армии по территории атомной станции.

Их эксперты постоянно работают на ЗАЭС, во время вчерашней атаки дронов их эвакуировали, спасли. <…> Но слышим ли мы громкое заявление от агентства? Нет! Лишь сухие отчеты о том, что «радиационный фон в норме», — написал Балицкий.

Губернатор призвал агентство к четкому призыву к Киеву о прекращении атак на Запорожскую АЭС. Он также задался вопросом, неужели для МАГАТЭ политическая конъюнктура важнее безопасности миллионов людей, и подчеркнул, что в организации «двойные стандарты стали нормой».

Ранее стало известно, что украинские военные атаковали не менее чем тремя дронами инфраструктуру Запорожской атомной электростанции. Два БПЛА сдетонировали над крышей. Международных экспертов МАГАТЭ пришлось эвакуировать. Радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории остался в пределах нормы, а условия безопасной эксплуатации энергоблоков станции не были нарушены.