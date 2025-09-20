На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России На табло поезда Киев — Рахов появилась надпись «Слава России»

На Украине проводят расследование по факту появления надписи «Слава России» на информационном табло поезда, следующего по маршруту Киев — Рахов, передают украинские правоохранительные органы в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Уточняется, что инцидент произошел во время остановки состава на станции Яремче в Ивано-Франковской области.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы, — заявили в ведомстве.

Ранее в польском городе Вроцлав неизвестный снял с машины украинские номера и оставил на кузове надпись «На фронт», пишет местное издание 24Wroclaw. По его данным, владельцем автомобиля является гражданин Украины.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал бывшего главу Министерства обороны страны Рустема Умерова худшим министром в истории Украины. Заявление он сделал после того, как СМИ выяснили, что у скандально известного экс-министра есть восемь объектов элитной недвижимости в США.