«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 21:19

На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России

На табло поезда Киев — Рахов появилась надпись «Слава России»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Украине проводят расследование по факту появления надписи «Слава России» на информационном табло поезда, следующего по маршруту Киев — Рахов, передают украинские правоохранительные органы в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Уточняется, что инцидент произошел во время остановки состава на станции Яремче в Ивано-Франковской области.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы, — заявили в ведомстве.

Ранее в польском городе Вроцлав неизвестный снял с машины украинские номера и оставил на кузове надпись «На фронт», пишет местное издание 24Wroclaw. По его данным, владельцем автомобиля является гражданин Украины.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал бывшего главу Министерства обороны страны Рустема Умерова худшим министром в истории Украины. Заявление он сделал после того, как СМИ выяснили, что у скандально известного экс-министра есть восемь объектов элитной недвижимости в США.

Украина
Россия
полиция
инциденты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
В России может появиться новый чемпионат для школьников
Захарова обыграла конфликт в украинском поезде
Для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом построят 239 мостов
Спасатели разобрали завалы после ЧП в московской школе
«Мир стал таким»: Кудрявцева высказалась об «Интервидении»
Поцелуй SHAMAN и Мизулиной на «Интервидении» попал на фото
В ГД ответили «политическому трупу» Ющенко на слова о походе на Москву
«Целые улицы и кварталы»: раскрыто, что творят ВСУ в Кировске
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.