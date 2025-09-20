«Целые улицы и кварталы»: раскрыто, что творят ВСУ в Кировске

«Целые улицы и кварталы»: раскрыто, что творят ВСУ в Кировске ВСУ поджигают дома мирных жителей Кировска в попытке замедлить наступление ВС РФ

Украинские военные поджигают дома мирных жителей окраин Кировска на Краснолиманском направлении, пытаясь тем самым замедлить наступление российских войск, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, ВСУ поджигают целые улицы и кварталы.

Излюбленная нацистская тактика — оставлять после себя выжженную землю — вовсю применяется боевиками ВСУ в Кировске. Несмотря на то что в поселке остается достаточно мирных жителей, укронацисты поджигают целые улицы и кварталы, чтобы замедлить продвижение российских войск, — поделился собеседник агентства.

Источник обратил внимание, что к такой тактике украинские военные прибегают на западной и северо-западной окраине Кировска. Он подчеркнул, что именно там 63-я ОМБр ВСУ отступает под прикрытием штурмового полка «Скала».

Ранее разведчик российской группировки войск «Восток» с позывным Окр рассказывал, что ВСУ занимались мародерством и грабежом в Днепропетровской области. По его словам, о преступлениях украинской армии ему рассказал житель деревни Сосновка.