ВСУ занимались мародерством и грабежом в Днепропетровской области, заявил разведчик российской группировки войск «Восток» с позывным Окр. По его словам, о преступлениях украинской армии ему рассказал житель деревни Сосновка, передает РИА Новости.

Мы зашли в деревню, встретили мирного жителя. Я говорю: «Пойдем в магазин». А он отвечает: <…> «Весь магазин разграбили давным-давно, все вывезли, пока вы только подходили. <…> Подразделения противника забирали технику и вещи у местных, что делает жизнь крайне затруднительной , — поделился Окр.

Военный добавил, что после бесчинств украинской армии в Сосновке осталось около 20 человек, в основном пенсионеры и те, кто ухаживает за ними. Они не могут обороняться, а любая жалоба на действия ВСУ может обернуться смертельной угрозой, отметил разведчик.

Ранее сообщалось, что наемники из «Грузинского национального легиона» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), воюющего на стороне ВСУ, ограбили церковь в Харьковской области. В Купянске во время отступления боевики вынесли драгоценности из храма Покрова Пресвятой Богородицы.