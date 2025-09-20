«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 16:21

Освобожденные жители излили душу о бесчинствах ВСУ

Разведчик Окр: ВСУ занимались мародерством и грабежом в Днепропетровской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ занимались мародерством и грабежом в Днепропетровской области, заявил разведчик российской группировки войск «Восток» с позывным Окр. По его словам, о преступлениях украинской армии ему рассказал житель деревни Сосновка, передает РИА Новости.

Мы зашли в деревню, встретили мирного жителя. Я говорю: «Пойдем в магазин». А он отвечает: <…> «Весь магазин разграбили давным-давно, все вывезли, пока вы только подходили. <…> Подразделения противника забирали технику и вещи у местных, что делает жизнь крайне затруднительной, — поделился Окр.

Военный добавил, что после бесчинств украинской армии в Сосновке осталось около 20 человек, в основном пенсионеры и те, кто ухаживает за ними. Они не могут обороняться, а любая жалоба на действия ВСУ может обернуться смертельной угрозой, отметил разведчик.

Ранее сообщалось, что наемники из «Грузинского национального легиона» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), воюющего на стороне ВСУ, ограбили церковь в Харьковской области. В Купянске во время отступления боевики вынесли драгоценности из храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Украина
Днепропетровская область
СВО
мародерство
ВСУ
