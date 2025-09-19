В Раде назвали худшего министра обороны в истории Украины

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал экс-министра Украины Рустема Умерова худшим главой ведомства в истории республики, нелестной оценкой он поделился в своем Telegram-канале. Парламентарий также прокомментировал новость о том, что у семьи Умерова обнаружилась элитная недвижимость в США.

Вот так поработал Умеров в Министерстве обороны. Теперь спокойно отсиживается в Совбезе, — высказался депутат.

Гончаренко напомнил, что под началом Умерова Минобороны заключило контракты на «десятки миллионов», но в итоге армии предоставили нерабочую технику и оружие. Помимо этого, бывший министр обещал выпустить адекватный законопроект о демобилизации и сроках службы, но так ничего и не сделал.

Хотя в вопросах выбора недвижимости, как мы видим, все в порядке, — добавил Гончаренко.

Ранее украинский Центр противодействия коррупции установил, что семья Умерова владеет восемью объектами элитной недвижимости в США: четырьмя виллами возле Майами, тремя квартирами во Флориде и одной — в Нью-Йорке, или арендует их. Пост министра обороны Рустем Умеров занимал с сентября 2023 по июль 2025 года, когда был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны.

Ранее Минфин Украины признал дефицит средств на армию. Глава ведомства Сергей Марченко сообщил, что на финансирование ВСУ в этом году не хватает 300 млрд гривен (601 млрд рублей).