20 сентября 2025 в 20:51

В России может появиться новый чемпионат для школьников

Депутат Хамитов предложил провести «Чемпионат по цифровой грамотности»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цифровая грамотность становится неотъемлемой частью образования, поэтому целесообразно проработать вопрос о проведении соревнования под названием «Чемпионат по цифровой грамотности», заявил в разговоре с РИА Новости председатель комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов (фракция «Новые люди»). По его словам, в XXI веке нужно уметь защищать себя в цифровой среде.

Предлагаю провести «Чемпионат по цифровой грамотности» — соревнование среди школьников в знаниях о кибербезопасности, с элементами киберспорта и проведением соревнований по киберспорту, — заявил собеседник.

Он добавил, что школьники смогут продемонстрировать свои знания в области кибербезопасности и развить командные навыки. Кроме того, такие соревнования учат быстро принимать решения и действовать в нестандартных ситуациях.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» обратились к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением ввести платный режим пребывания в стране для неработающих семей мигрантов. В обращении парламентарии отметили, что супруги и дети приезжих пользуются социальными услугами и инфраструктурой, но при этом их вклад в экономику минимален.

