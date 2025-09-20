«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 21:06

Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках

Посол Мексики в РФ Мехиас путешествовал с друзьями на электричке по Подмосковью

Эдуардо Вильегас Мехиас Эдуардо Вильегас Мехиас Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас иногда передвигается на электричках, пишет РБК. Сам дипломат рассказал, что ему нравится культурная жизнь Москвы, ее высокий уровень безопасности и общественный транспорт.

Причем я могу об этом говорить не только потому, что работаю в центре столицы. Мы ездили с друзьями на электричке до Бородино, Зеленограда и других небольших городов в Подмосковье, чтобы покататься на велосипедах, — поделился Мехиас.

Посол рассказал, что успел побывать не только в Москве, но и в других российских городах — Оренбурге, Екатеринбурге и Саратове. При этом дипломат отметил, что иностранным туристам может быть непросто путешествовать по России без знания языка. Сам он уже несколько лет изучает русский язык.

Ранее посол Аргентины в России Игнасио Феррера Виейру рассказал, что Москва произвела на него сильное впечатление. Он назвал ее самым капиталистическим городом и отметил чистоту и безопасность столицы. Дипломат добавил, что в Москве огромное количество бутиков и заведений, но самое большое впечатление на него все-таки произвели жители столицы.

Москва
послы
электрички
Подмосковье
