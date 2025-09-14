Москва — самый капиталистический город, которой радует чистотой и безопасностью, сообщил в беседе с РБК посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра. По его словам, столица произвела огромное впечатление и на его жену.

Когда мы приехали с супругой в Москву, мы были под сильным впечатлением от города. Он нам показался не только чистым и безопасным, но и самым капиталистическим из всех, где мы бывали, — считает посол.

По его словам, в столице множество заведений и бутиков с одеждой от-кутюр. Вийера отметил, что самое большое впечатление на него все-таки произвели жители Москвы.

Можно только представить, что здесь было до того, как многие крупные бренды ушли из России, — добавил он.

Ранее участники специальной военной операции поздравили Москву с Днем города. Рядовой Максим Пономарев пожелал столице процветания и спокойствия. Он отметил, что Москва занимает особое место в его сердце. По словам младшего сержанта Константина Терехова, военнослужащие будут охранять покой столицы до тех пор, пока бьются их сердца.