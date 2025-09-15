Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 20:25

В Польше с машины украинца сняли номера и оставили надпись «На фронт»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В польском городе Вроцлав неизвестный снял с машины украинские номера и оставил на кузове надпись «На фронт», пишет местное издание 24Wroclaw. По его данным, владельцем автомобиля является гражданин Украины.

В ночь на 14 сентября на парковке на улице Грабишинской во Вроцлаве произошел акт вандализма. Неизвестный преступник или преступники украли номерной знак автомобиля, а затем закрасили его краской из баллончика, оставив надпись «На фронт», — говорится в материале.

По данным издания, повреждены передняя часть автомобиля, левый бок и капот. Полиция уже организовала проверку и ищет подозреваемого. Опрашиваются очевидцы происшествия.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что в польском обществе усилились пророссийские настроения и рост антипатии к Украине. Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как «испытание патриотизма и зрелости» для всего государственного политического истеблишмента. Также, по его словам, данная тенденция «стимулируется Кремлем и подпитывается искренними страхами и эмоциями» граждан.

