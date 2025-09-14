Туск: в Польше усиливаются пророссийские настроения

В польском обществе усилились пророссийские настроения и рост антипатии к Украине, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X. Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как «испытание патриотизма и зрелости» для всего государственного политического истеблишмента. Также, по его словам, данная тенденция «стимулируется Кремлем и подпитывается искренними страхами и эмоциями» граждан.

Растет волна пророссийских настроений и антипатии к Украине. Задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению, — написал он.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что военнослужащие ВСУ будут обучать польских военных борьбе с беспилотниками в учебном центре НАТО в Польше. По его словам, обучение будет проводиться на территории Польши в качестве «более безопасной» альтернативы Украине.

До этого глава польского МИД сообщил, что беспилотники, сбитые над территорией Польши на прошлой неделе, не были оснащены взрывчаткой. Он высказал предположение, что Россия таким образом якобы «пыталась проверить» реакцию НАТО.