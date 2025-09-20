«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 14:04

Россияне могут ускоренно получить вид на жительство в США за $1 млн

Трамп внедряет в США визовые «золотые карты» за $1 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США внедряют программу The Trump Gold Card, которая позволяет иностранцам получить вид на жительство по ускоренной процедуре за $1 млн (83,5 млн рублей). Соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп, он опубликован на сайте Белого дома.

Программа «Золотая карта» позволит иностранцу, сделавшему неограниченный подарок Министерству торговли, получить право на иммиграционную визу в ускоренном порядке. Минимальная сумма пожертвования должна составлять $1 млн, — сказано в документе.

Тем временем стало известно, что большие очереди у посольства Японии в Москве связаны с началом периода цветения красного клена в азиатской стране. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артура Мурадяна, ажиотаж с получением виз туда происходит два раза в год: весной и осенью. Мурадян добавил, что в Японию ездят сотни тысяч россиян.

Ранее консульство Словакии вновь начало принимать заявки на получение туристических виз от граждан России. Государство прекратило выдавать визы осенью 2022 года.

ВНЖ
США
Дональд Трамп
политика
