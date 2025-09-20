Россияне могут ускоренно получить вид на жительство в США за $1 млн

В США внедряют программу The Trump Gold Card, которая позволяет иностранцам получить вид на жительство по ускоренной процедуре за $1 млн (83,5 млн рублей). Соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп, он опубликован на сайте Белого дома.

Программа «Золотая карта» позволит иностранцу, сделавшему неограниченный подарок Министерству торговли, получить право на иммиграционную визу в ускоренном порядке. Минимальная сумма пожертвования должна составлять $1 млн, — сказано в документе.

