Стало известно, почему у посольства Японии в Москве выстроились очереди АТОР: россияне стремятся в Японию из-за начала периода цветения красного клена

Большие очереди у посольства Японии в Москве связаны с началом периода цветения красного клена в азиатской стране, заявил телеканалу RT вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян. Он отметил, что ажиотаж с получением виз туда происходит два раза в год: весной и осенью. Мурадян добавил, что в Японию ездят сотни тысяч россиян.

Российские туристы массово получают японские визы. Как правило, это происходит два раза в год, — сказал Мурадян.

Ранее эксперт по туризму Майя Котляр заявила, что ситуация с выдачей россиянам шенгенских виз является неоднородной. По ее словам, без проблем их чаще всего предоставляют такие страны, как Испания, Италия, Греция, Франция. Она подчеркнула, что туризм для этих государств — важная составляющая экономики.

До этого стало известно, что ряд европейских стран призвали к полному запрету на въезд для туристов из РФ. Тем не менее пять стран Евросоюза — Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия — не позволили ограничить выдачу россиянам шенгенских виз.