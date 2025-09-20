«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 20:00

Трамп и Вэнс выступят на похоронах Кирка 21 сентября

Белый дом анонсировал выступление Трампа и Вэнса на похоронах Кирка

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс выступят на похоронах убитого политика Чарли Кирка 21 сентября, рассказала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, также траурную церемонию посетят федеральные министры.

По словам пресс-секретаря, поминальная служба состоится в Аризоне. В штат направят два заполненных самолета с сотрудниками администрации США на борту.

Ранее в США назвали предполагаемое орудие убийства консерватора: по предварительным данным, выстрел был сделан из немецкой винтовки Mauser 98, разработанной в XIX веке. Оружие могло принадлежать деду подозреваемого Тайлера Робинсона, уточнили журналисты. При этом на винтовке не было маркировки.

Также на месте будущей панихиды по Кирку, на стадионе State Farm в Аризоне, задержали вооруженного мужчину. Неизвестный явился туда в пятницу, 19 сентября. Мужчина представился агентом Секретной службы США, но при себе он имел только «просроченное удостоверение».

Сторонник Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в штате Юта. Политический активист выступал против американской военной помощи Украине, критиковал ее президента Владимира Зеленского и утверждал, что Крым всегда был частью России.

Чарли Кирк
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
США
