В США назвали предполагаемое орудие убийства активиста Кирка

Американский консерватор Чарли Кирк был убит выстрелом предположительно из немецкой винтовки Mauser 98, которая была разработана в XIX веке, сообщили на телеканале NBC. Не исключено, что оружие могло быть завезено в Соединенные Штаты еще до того, как на него начали наносить обязательную маркировку.

Прокуроры идентифицировали изъятое оружие как Mauser модели 98, — рассказали журналисты.

Определить, какое оружие использовалось при убийстве, удалось через семью подозреваемого Тайлера Робинсона. По информации канала, винтовка могла принадлежать деду предполагаемого преступника. Также в СМИ выразили опасение, что на данный момент в США остаются миллионы подобных незарегистрированных образцов.

Ранее на месте будущей панихиды по Кирку, на стадионе State Farm в Аризоне, задержали вооруженного мужчину. Неизвестный явился туда в пятницу, 19 сентября. Мужчина представился агентом Секретной службы США, но при себе он имел только «просроченное удостоверение». Отмечается, что прощальная церемония с активистом состоится 20 сентября.